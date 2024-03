Les exportations du secteur aéronautique ont atteint plus de 1,89 milliard de dirhams (MMDH) durant le mois de janvier 2024, en amélioration de 23% par rapport au même mois de l’année écoulée, selon l’Office des changes.

Cette évolution s’explique par l’accroissement des ventes du segment de l’Assemblage de 35,2% à 1,23 MMDH et de celui EWIS (Electrical Wiring Interconnection System – système d’interconnexion de câblage électrique) de 5,3% à 646 millions de dirhams (MDH), indique l’Office des changes dans son récent bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs.

Ce bulletin fait aussi état d’une hausse des exportations des phosphates et dérivés de 17,5% à 6,2 MMDH, suite à la hausse des ventes des engrais naturels et chimiques (+732 MDH) et de l’acide phosphorique (+233 MDH).

Pour ce qui est des exportations du secteur automobile, elles ont affiché une croissance de 8,3% à 10,84 MMDH, à la faveur de l’augmentation des ventes du segment de la construction (+353 MDH), du segment du câblage (+221 MDH) et du segment de l’intérieur véhicules et sièges (+134 MDH).

En revanche, le secteur agriculture et agro-alimentaire a vu ses exportations diminuer de 1,2% à 8,43 MMDH, en raison essentiellement du repli dans les segments industrie alimentaire (-3,4%) et agriculture, sylviculture et chasse (-0,6%).