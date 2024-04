Les exportations du secteur aéronautique ont atteint plus de 3,89 milliards de dirhams (MMDH) durant les deux premiers mois de 2024, en amélioration de 18,7% par rapport à la même période un an auparavant, selon l’Office des changes.

Cette évolution s’explique par l’accroissement des ventes du segment de l’Assemblage de 29,1% à 2,6 MMDH et de celui EWIS (Electrical Wiring Interconnection System – système d’interconnexion de câblage électrique) de 1,8% à près de 1,27 millions de dirhams (MDH), indique l’Office des changes dans son récent bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs.

Ce bulletin fait aussi état d’une hausse des exportations de l’automobile de 12% à 24,27 MMDH, profitant de la hausse des ventes des segments « Intérieur véhicules et sièges » (+24,2%), « Construction » (+13,5%) et « Câblage » (+9%).

En outre, les phosphates et dérivés ont dépassé 11,6 MMDH à fin février dernier, en croissance de 8,2% en glissement annuel, devançant l’électronique et l’électricité (+6,6% à 3,9 MMDH).

En revanche, les exportations du « Agriculture et agro-alimentaire », du « Textile et cuir » et des « Autres extraction minières » se sont établies respectivement à 17,26 MMDH (-0,7%), 7,32 MMDH (-1,7%) et 690 millions de dirhams (-20,3%).