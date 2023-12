Pratt & Whitney, acteur majeur de l’industrie aéronautique mondiale, concrétise son installation dans la zone MidParc, qui se trouve à Nouaceur.

Une cérémonie de signature du contrat d’acquisition du terrain et construction de la nouvelle usine de la société Pratt & Whitney Maroc a eu lieu, jeudi 7 décembre, en présence du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, et de l’ambassadrice du Canada au Maroc, Isabelle Vallois.

Cette usine, d’un investissement de 715 millions de dirhams, produira des pièces usinées statiques et structurales détaillées pour différents modèles de moteurs d’avions. Elle permettra, à l’horizon 2030, la création de 200 à 250 emplois, fait-on savoir.

A cette occasion, Ryad Mezzour a salué le choix du Maroc par Pratt & Whitney. Un choix qui confirme la compétitivité de la base aéronautique marocaine et la qualité de son capital humain, selon le responsable gouvernemental.