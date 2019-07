Zahira Bouaouda vient d’être nommée à la direction générale de Matis Aerospace. A noter que, selon l’Economiste, c’est la première fois qu’une femme est désignée à la tête d’une société d’aéronautique. Jusque-là, Bouaouda était directrice des opérations au sein de Matis.

Pour rappel, créée il y a une vingtaine d’années par Royal Air Maroc, en partenariat avec Boeing et Safran, la société est spécialisée dans les systèmes de câblage aéronautiques. Employant 1 150 salariés, elle réalise un chiffre d’affaires de plus de 100 millions de dollars et compte parmi plus de 15 000 fournisseurs de Boeing. Il y a environ cinq ans, Royal Air Maroc s’est retirée du tour de table de la multinationale à la faveur de son plan de restructuration du transporteur national.