L’aéroport international Marrakech-Ménara a accueilli durant les neuf premiers mois de 2023, quelque 6.551.010 passagers, selon l’Office National des Aéroports (ONDA).

Ce volume de trafic des passagers correspond un taux de récupération de 83,59 % par rapport à 2019, l’année au cours de laquelle cette infrastructure aéroportuaire avait accueilli 7.837.349 voyageurs, précise l’ONDA dans son dernier bilan du trafic aérien commercial.

Pour le seul mois de septembre dernier, cet aéroport a accueilli quelque 472.300 passagers soit un taux de récupération de 87,53%, par rapport à 2019 où le nombre de passagers s’était chiffré à 539.580.

Et la même source d’ajouter qu’un volume de 34.007 mouvements aéroportuaires ont été enregistrés à fin septembre au niveau de cet aéroport, soit un taux de récupération de 102,65%, et ce comparativement à la même période de 2019 où ce volume était de 33.130 mouvements aéroportuaires, lit-on dans le document.

Pour le mois de septembre dernier, les mouvements aéroportuaires ont enregistré un volume global de 3.815 mouvements, soit un taux de récupération de 101,17% par rapport à 2019 (3.771 mouvements aéroportuaires).

S’agissant du TOP 5 des routes aériennes internationales en septembre dernier, la route aérienne Marrakech-Paris-Orly arrive en deuxième position au niveau national avec un volume de passagers de 47.663 et une part de 2,50 %, juste derrière la route aérienne Mohammed V-Paris-Orly (57.638 passagers et une part de 3,03%) et devant Agadir-Paris-Orly (35.674 voyageurs et une part de 1,87%).

Au niveau national, les Aéroports du Maroc ont enregistré, au cours des neuf premiers mois de l’année en cours, un nouveau record avec 19.413.904 passagers accueillis, soit une hausse de 3%, par rapport à la même période de 2019 et de 35% par rapport à 2022, conclut la même source.