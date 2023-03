L’essor de l’activité touristique du Maroc a contribué à renforcer la volonté de l’Office National Des Aéroports (ONDA), à mobiliser une enveloppe budgétaire de 4,78 milliards de dirhams, pour moderniser l’infrastructure nationale, et ce, durant l’année en cours.

Le directoire de l’ONDA avait annoncé, le 14 mars, que le budget alloué à la modernisation des aéroports du royaume va enregistrer une progression de 6,1 % par rapport à la même période une année auparavant. Ce budget servira en grande partie à l’amélioration de l’efficacité de l’infrastructure, notamment les systèmes de signalisation, de contrôle, de connectivité ainsi que l’assistance des passagers. De plus, cette enveloppe contribuera à la formation du personnel aérien, notamment pour ce qui est de la manipulation et l’intégration des nouvelles technologies dans leur ligne de travail. L’objectif final étant d’offrir aux passagers la meilleure expérience en termes de sécurité et de confort.

Par ailleurs, il est aussi question de l’intégration de solutions écofriendly, consciente de l’importance de la protection de l’environnement, en s’alignant aux standards mondiaux en la matière.

L’ONDA a aussi validé les travaux d’extension de plusieurs aéroports, notamment celui de Rabat-Salé, Tétouan, en plus de se pencher sur la possibilité d’effectuer des travaux similaires au niveau des aéroports Mohammed V de Casablanca, Marrakech Menara, Ibn Batouta de Tanger, Al Massira à Agadir et à Dakhla. Ces chantiers ont pour but de contribuer à la hausse du trafic de passagers et de consolider la destination Maroc sur le continent et à travers le monde.

L’ONDA ambitionne de booster le trafic de passager de 34 % à l’horizon 2025, en mobilisant 6,32 MMDH à hauteur de cette période dans le secteur aérien.