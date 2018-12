Infomediaire Maroc – L’aéroport international Essaouira-Mogador a célébré ce mercredi pour la première fois de son histoire, son 100 millième passager, arrivé à destination, à bord d’un vol reliant la ville française de Bordeaux à la cité des alizés.

A son arrivée sur le tarmac de cette plateforme aéroportuaire, l’avion de la compagnie aérienne low-cost »Easy Jet », en provenance de Bordeaux et transportant ce 100 millième passager, a été accueilli par la traditionnelle »Water Salute ».

A cette occasion, une cérémonie grandiose a été organisée à l’aéroport d’Essaouira et ce, à l’initiative de l’Office National des Aéroports (ONDA), en présence notamment du gouverneur de la province, Adil El Maliki, des représentants des autorités provinciales, des opérateurs touristiques de la cité des alizés et des acteurs de la société civile.

Par la suite, l’heureuse gagnante, Mlle Eya Therry Anouk, de nationalité française, s’est vue attribuer des présents de la part de la compagnie »Easy Jet », de l’ONDA, de l’Association Essaouira-Mogador ainsi que d’un établissement hôtelier de la cité des Alizés.

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, Eya Therry Anouk, qui visite pour la première fois la ville d’Essaouira, a dit tout son bonheur et sa grande fierté d’être choisie 100 millième passager de l’aéroport Essaouira-Mogador, notant que cela augure d’un agréable et exceptionnel séjour dans la cité des alizés.

Elle a fait part aussi de son immense joie de venir découvrir la magie et la splendeur de cette cité ainsi que l’hospitalité légendaire du peuple marocain.

De son côté, le directeur de l’aéroport international d’Essaouira, Yahiya Laarouss, a exprimé sa joie d’accueillir le 100 millième passager qui, a-t-il dit, témoigne du trafic record de cette plateforme aéroportuaire. »Ces dernières années, notre trafic a quadruplé en passant de plus de 25.000 à 100.000 passagers », s’est-il félicité.

Il a également loué les efforts déployés par la compagnie « Easy Jet » aux côtés d’autres partenaires pour le développement de la connectivité aérienne de la ville d’Essaouira, faisant observer que les prévisions de l’Office pour les années prochaines visent à « doubler notre trafic et nous resterons toujours en partenariat avec l’ensemble des opérateurs du secteur touristique et les autres intervenants déterminés à développer davantage la connectivité aérienne de cette destination ».

Tarik Ottmani, président du bureau exécutif de l’Association Essaouira-Mogador, s’est félicité de cet exploit réalisé par l’aéroport international d’Essaouira, notant que cet aéroport a enregistré une forte augmentation du nombre de vols, ce qui démontre le grand travail accompli par plusieurs acteurs pour booster l’attractivité de la destination.

« Nous sommes actuellement à 24 vols hebdomadaires et notre ambition est d’atteindre 40 vols par semaine », a-t-il relevé, réitérant l’engagement de l’ensemble des acteurs à oeuvrer de concert pour atteindre cet objectif.

En chiffres, avec 95 031 passagers enregistrés à fin novembre 2018, l’aéroport international Essaouira-Mogador est classé 11ème aéroport du Royaume en termes de trafic passager.

Cet aéroport enregistre depuis le début de l’année 2017, des taux de croissance à deux chiffres.

Le trafic aérien de cette plate-forme aéroportuaire durant les 10 dernières années a été presque multiplié par 3, en passant de 25.795 passagers en 2007 à 83.414 passagers en 2017, avec une croissance annuelle moyenne de l’ordre de 12,44%, selon les statistiques de l’ONDA.

Et la même source d’ajouter qu’entre janvier et novembre 2018, l’aéroport international Essaouira-Mogador a accueilli 95.031 passagers avec une évolution de 24,47% par rapport à la même période en 2017.

Certifié ISO 9001 Version 2008, l’Aéroport Essaouira-Mogador est desservi par 5 compagnies aériennes à savoir la Royal Air Maroc, Ryanair, Transavia France, Easy Jet et TUI Fly, opérant 15 fréquences hebdomadaires et reliant ainsi la ville d’Essaouira à 5 destinations internationales, toutes européennes en l’occurrence Paris, Charleroi, Lyon, Bordeaux et Weeze (Dusseldorf), en plus d’une liaison domestique avec Casablanca et une autre avec Marrakech.

En 2018, deux nouvelles lignes aériennes ont été lancées : Essaouira-Bordeaux opérée par la compagnie « EasyJet » et Essaouira-Weeze (Düsseldorf) par la compagnie « RYANAIR » à raison de 2 vols par semaine pour les deux linges.

Rédaction Infomediaire.