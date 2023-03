Le Conseil International des Aéroports (ACI) a attribué, lundi, à l’aéroport Casablanca Mohammed V trois prix, de meilleur aéroport africain en 2022, de l’aéroport avec le personnel le plus dévoué d’Afrique et de l’aéroport d’Afrique où le parcours est le plus facile.

Ce classement ASQ/ACI (Airport Service Quality) au titre de l’année 2022, issu du vote des passagers, récompensant la qualité de service offerte en aéroport dans différentes régions du monde.

Pour la région d’Afrique, l’aéroport Casablanca Mohammed V a été consacré meilleur aéroport africain, dans la catégorie des aéroports accueillant un trafic aérien annuel entre 5 et 15 millions de passagers, a indiqué un communiqué de l’Office national des aéroports (ONDA).

Selon l’Office, l’enquête ASQ pour l’année 2022 a été réalisée par le sondage d’environ 465.000 passagers, à travers 283 aéroports de par le monde. Pour l’aéroport Casablanca Mohammed V, plus de 2.000 passagers ont été sondés tout au long de l’année 2022.

Cette triple distinction témoigne de la mobilisation et des efforts continus que déploie, chaque jour, la communauté aéroportuaire, dans son ensemble, pour l’amélioration de l’expérience passagers au sein de la première plateforme aéroportuaire du Royaume, qui a accueilli plus de 7,6 millions de passagers en 2022, a ajouté la même source.

Ces efforts sont l’émanation d’une démarche volontaire et réfléchie d’amélioration continue de la qualité des services, telle qu’inscrite dans le plan de transformation de l’ONDA « Envol 25 ». Cette démarche a été renforcée, cette année, par plusieurs actions qui ont eu une incidence directe sur l’expérience passager, lit-on.

« Ces résultats récompensent l’implication exemplaire et l’engagement sans faille de toutes les parties prenantes, à qui je rends un vibrant hommage. Nous sommes tous résolus à faire figurer l’aéroport Mohammed V dans le top 100 des meilleurs aéroports au monde » a précisé, Habiba Laklalech, Directrice Générale de l’ONDA.

Pour Luis Felipe de Oliveira, Directeur Général de ACI, « placer le voyageur au centre des priorités est plus que jamais important, et c’est la voie à suivre. Nous sommes fiers de l’équipe de l’aéroport Casablanca Mohammed V pour avoir remporté ces prix. Ceci prouve que toute la communauté aéroportuaire s’est mobilisée pour donner la priorité au passager ».

L’aéroport de Casablanca Mohammed V recevra les trophées correspondant à ces prix à l’occasion de la cérémonie d’ouverture du « Customer Experience Global Summit » qui aura lieu à Incheon, en Corée du Sud du 4 au 7 septembre 2023, conclu le communiqué.