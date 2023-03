La première unité de transformation du cannabis à usage alimentaire et médicamenteux au Maroc est sur les rails ! Le projet, porté par une coopérative de la région de Bab Berred (Province de Chefchaouen), est à présent initié avec le lancement des travaux de construction de cette unité de production destinée à la transformation et la valorisation du cannabis, ainsi que l’extraction du Cannabidiol, Cannabigdol, Cannabinol…

Ces éléments, soulignent les responsables de la coopérative Bio Cannat, sont utilisés dans nombre d’industrie alimentaires, médicales et paramédicales eu égard à leurs multiples vertus scientifiquement prouvées en matière d’atténuation des douleurs et d’aide au soin de différentes pathologies.

Pour rappel, en octobre dernier, la coopérative Bio Cannat a été la première au niveau national, à décrocher l’agrément de transformation du cannabis parmi les 10 agréments délivrés par l’Agence nationale de réglementation des activités relatives au cannabis (ANRAC).

Aujourd’hui, la coopérative annonce que des expérimentations agricoles seront menées avec quelques cultivateurs de la province de Chefchaouen, dans le but de fournir de la matière première après avoir préparé les semences destinées à cet effet et qui contiennent moins de 1% de Hydrocannabinol (THC) en plus de leur forte contenance en Cannabinol.