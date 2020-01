Une convention pour la création d’un conseil jordano-marocain conjoint des affaires a été signée, lundi à Amman, entre la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et l’Association des hommes d’affaires jordaniens.

Cette convention, conclue en marge du forum d’investissement jordano-marocain, a été signée par le président par intérim de la CGEM, Mohamed Bachiri et le président de l’Association des hommes d’affaires jordaniens, Hamdi at-tabaa, en présence de l’ambassadeur du Maroc à Amman, Khalid Naciri.

Ce conseil vise à renforcer la coopération économique et commerciale et à développer les actions communes afin d’élargir les perspectives des relations économiques bilatérales.

Cette instance aspire également à servir de plateforme d’échange et de rencontre entre hommes d’affaires jordaniens et marocains, fournir toutes les facilités possibles et encourager l’échange d’expertises et d’informations disponibles au sujet des opportunités offertes en matière de développement de l’échange commercial et de réalisation des projets d’investissement productifs et de services à même de contribuer à booster la coopération bilatérale.

En vertu de ce texte, les deux parties oeuvreront également à encourager leurs membres respectifs à lancer des projets conjoints, faire connaitre les secteurs d’investissements possibles, faciliter les investissements et la participation aux salons organisés au Maroc et en Jordanie et échanger des informations qui contribueraient à renforcer l’échange commercial bilatéral.

Les deux parties s’engagent également à coopérer en matière d’organisation de congrès, forums et autres évènements au Maroc et en Jordanie, qui contribueront à promouvoir les relations économiques bilatérales