La 4ème édition du Salon des universités espagnoles au Maroc se tiendra du 03 au 08 février prochain dans quatre villes du Royaume à l’initiative du service espagnol pour l’internationalisation de l’éducation et le département de l’éducation de l’Ambassade d’Espagne au Maroc.

Initiée en collaboration avec l’université Cadi Ayyad, l’Institut espagnol Juan Ramon Jiménez, le Lycée espagnol Nuestra Señora del Pilar, l’Institut Cervantès et Orientation Carrefour, cette édition aura lieu le 3 février à l’université Cadi Ayyad à Marrakech, le 5 février au lycée Juan Ramon Jiménez à Casablanca, le 6 février à Rabat et le 8 février au lycée Nuestra Señora del Pilar à Tétouan, indique un communiqué d’Orientation Carrefour.

Ce forum vise à promouvoir l’internationalisation du système universitaire espagnol pour offrir aux étudiants marocains un large éventail d’options pour l’enseignement supérieur, à encourager la mobilité entre l’Espagne et le Maroc et à offrir aux étudiants marocains l’opportunité d’accéder à l’université espagnole dans le but de jouer un rôle actif dans le développement futur des relations économiques et sociales entre l’Espagne et le Maroc.

L’ambition est également de contribuer au développement des relations scientifiques, culturelles et économiques entre les deux pays ainsi que le renforcement de la connaissance mutuelle des institutions.

Il s’agit, selon la même source, d’une occasion pour créer des liens entre les universités marocaines et espagnoles et développer les projets qui sont déjà mis en œuvre et pour s’informer sur les propositions des universités et des établissements d’enseignement supérieur espagnols, ainsi que de partager les affinités culturelles et les domaines d’intérêt commun dans la recherche scientifique.

Plus de 5000 étudiants marocains ont choisi l »Espagne pendant la dernière année scolaire pour poursuivre leurs études supérieures, tout en bénéficiant de frais de scolarité compétitifs et d’un excellent niveau de formation, note le communiqué