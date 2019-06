Le Maroc a réussi, grâce à la vision du Roi Mohammed VI, à occuper une place centrale dans le domaine des mines et des hydrocarbures au niveau du continent africain, a affirmé jeudi à Moscou, la secrétaire d’État chargée du Commerce extérieur, Rkia Derham.

Le Royaume a ainsi conclu plusieurs accords de coopération avec une multitude de pays africains, axés sur le développement de compétences et le renforcement de la coopération scientifique et technique dans ce domaine, a indiqué Mme Rkia Derham dans une intervention lors d’une conférence sur « L’industrie minière : une approche intégrée pour le développement », organisée dans le cadre de la 26ème Assemblée générale de la Banque africaine d’import-export (Afreximbank).

« En sa qualité de président du Comité Technique spécial chargé du Commerce, de l’Industrie et des ressources minières de l’Union africaine, le Royaume est pleinement investi dans la préparation de la Stratégie africaine des produits de base, qui sera présentée pour adoption en 2020, sur la base d’un diagnostic clair prenant en compte les attentes et les priorités des secteurs de l’industrie minière et des hydrocarbures », a souligné Derham.

Les piliers principaux de cette stratégie, poursuit Derham, reposent notamment sur l’amélioration de la gouvernance, le développement technologique du secteur, la restructuration de l’industrie minière artisanale, l’accélération de la mise en place d’une cartographie géologique et le respect total des exigences environnementales et de développement durable.

Elle a, en outre, indiqué que le secteur des mines représente 10% du PIB et 20% des exportations du Royaume, outre ses retombées sur le développement régional et rural du pays.

A travers l’adoption en 2015 de la loi numéro 33-13 relative aux mines, le Maroc a pris des mesures concrètes afin d’améliorer la performance du secteur et son attractivité pour les investissements locaux et internationaux, a affirmé Derham, ajoutant que ce texte législatif a permis au Maroc d’atteindre une place de premier plan parmi les pays à vocation minière.

La secrétaire d’État chargée du Commerce extérieur a souligné, dans une déclaration, que la participation du Maroc aux travaux de l’Assemblée générale de l’Afreximbank vise à mettre en exergue l’organisation claire et équilibrée du secteur minier au Maroc et la stabilité économique et politique dont jouit le Royaume dans le sens où elles constituent des atouts à faire valoir auprès des décideurs et hommes d’affaires russes afin d’améliorer la coopération dans le domaine de l’industrie minière dans un esprit gagnant-gagnant.

« Nous souhaitons profiter de l’expertise russe dans le domaine de l’industrie minière, particulièrement dans le domaine de la recherche et du développement et nous souhaitons développer la performance du secteur à travers le développement des capacités et de la formation destinée aux jeunes dans un esprit de coopération Sud-Sud », a noté Mme Derham.

Les participants à cette conférence ont mis en exergue les différents aspects et perspectives de la coopération entre la Russie et plusieurs pays africains dans le domaine de l’industrie minière.

Les travaux de la 26ème Assemblée générale de la Banque africaine d’import-export (Afreximbank), placée sous le thème « transformer le commerce africain », réunissent près de 1500 participants, dont des décideurs, des représentants de gouvernements, des spécialistes et des hommes d’affaires qui débattent de thèmes tels que le financement du commerce, le développement des exportations et la stabilité financière en Afrique.