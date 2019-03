A travers un format de rencontres et d’échanges sur mesure, l’AFRICA CEO FORUM permet chaque année aux gouvernements africains de mettre en avant leurs opportunités d’investissement, notamment les projets de Partenariats Public-Privé, de valoriser leurs réformes en faveur du climat des affaires, et enfin, de multiplier les relations d’affaires avec les investisseurs et chefs d’entreprises présents au Forum.

Zambie, Maroc, Togo, Maurice, Bénin, Mali, République Démocratique du Congo et Rwanda : à l’occasion de « Public-Private Dealrooms », d’importantes délégations venues des quatre coins du continent présenteront cette année des projets d’investissements d’une valeur cumulée de plus de 500 millions de dollars dans des secteurs porteurs pour la croissance africaine.

Innovation de l’AFRICA CEO FORUM 2019, les « Private sector Dealrooms» permettront quant à elles à 30 entreprises africaines à fort potentiel de rencontrer des investisseurs désireux de financer leur croissance. Générant un chiffre d’affaires annuel moyen de 50 millions de dollars et originaires de toutes les zones du continent, les 30 entreprises prometteuses sélectionnées recherchent des financements compris entre 25 et 100 millions d’euros.

Services financiers, immobilier, tourisme, santé, industrie, énergie, agriculture, TIC : près de 700 millions de dollars de projets porteurs dans des secteurs clés pour la croissance africaine seront présentés à l’occasion de ces rendez-vous individuels avec des investisseurs triés sur le volet. Ces derniers incluront des banquiers, fonds de pension, private equity et institutions financières internationales les plus actives sur le continent.

Elaboré en collaboration avec Asoko Insights, ce nouveau format de rencontres fait écho à la vocation de l’AFRICA CEO FORUM de faciliter les rencontres et les transactions entre décideurs privés et investisseurs actifs en Afrique.

A propos de l’AFRICA CEO FORUM

L’AFRICA CEO FORUM est le plus grand rendez-vous international des décideurs et financiers du secteur privé africain. Lors de sa dernière édition en mars 2018 à Abidjan, il a réuni pendant deux jours 1 500 chefs d’entreprise, décideurs publics et investisseurs d’Afrique et du monde entier autour de la thématique de la transformation nécessaire des champions africains face à la concurrence internationale. Il est organisé par Jeune Afrique Media Group, éditeur de Jeune Afrique et de The Africa Report, et par Rainbow Unlimited, société suisse spécialisée dans l’organisation d’événements de promotion économique.