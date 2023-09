Le Maroc accueille officiellement l’édition 2023 de l’Africa Investment Forum (AIF) les 8 et 9 novembre prochains à Marrakech, un événement continental majeur porté par la Banque africaine de développement (BAD) et ses partenaires.

Dans ce sens, un protocole d’accord a été signé, vendredi à Rabat, entre la ministre de l’Économie et des Finances du Maroc, Nadia Fettah, le secrétaire général (SG) de la BAD, Vincent Nmehielle, en présence de la directrice senior de l’Africa Investment Forum (AIF), Chinelo Anohu, indique un communiqué de la BAD.

Principal marché de l’investissement sur le continent, l’AIF vise à libérer les chaînes de valeur de l’Afrique et à accélérer les transactions pour combler les déficits d’investissement du continent, relève le communiqué.

A cette occasion, Nadia Fettah a relevé l’excellence du partenariat entre le Maroc et la BAD, qui porte ses fruits, réitérant l’engagement à réussir l’édition 2023 de l’AIF qui sera tenue à Marrakech.

L’événement phare de l’Africa Investment Forum, les Market Days, réunit des promoteurs de transactions internationaux, des investisseurs et des chefs de gouvernement pour présenter des transactions prêtes à progresser vers la clôture.

L’IAF est porté par la BAD et sept autres partenaires fondateurs, à savoir Africa50, Africa Finance Corporation, Afreximbank, Banque de développement de l’Afrique australe, Banque européenne d’investissement, Banque islamique de développement et Trade and Development Bank.