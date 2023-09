Le Maroc reçoit le premier lot d’hélicoptères Airbus H135M à la base aérienne de Meknès.

Ces deux hélicoptères font partie d’une acquisition importante de 12 hélicoptères H135M par les Forces aériennes royales, dans le cadre du plan de renouvellement de leur flotte d’hélicoptères.

Les FAR ont indiqué que les nouveaux hélicoptères seront utilisés pour la formation, le transport et les missions de recherche et de sauvetage.

Selon Airbus, l’hélicoptère H135 représente un exemple d’ingénierie avancée de giravion, offrant une large gamme de capacités.