L’organisation de changement narratif « Africa No Filter » a annoncé aujourd’hui la création d’un nouveau fonds destiné à stimuler les carrières des humoristes africains émergents.

Le Africa No Filter Comedy Lab financera des humoristes qui utilisent l’humour pour raconter des histoires passionnantes et nouvelles sur l’Afrique, loin des récits qui perpétuent les stéréotypes de la pauvreté, de la corruption, du manque de leadership, des conflits et des maladies.

Les candidats retenus recevront une subvention pouvant aller jusqu’à 3.000 USD pour produire de nouveaux contenus, ainsi qu’un soutien supplémentaire sous la forme d’un mentorat par des humoristes professionnels établis, d’une masterclass visant à stimuler l’activité de leur humour et d’un soutien marketing pour amplifier leur travail et leur profil publics. Les sketches produits dans le cadre du Africa No Filter Comedy Lab seront également présentés lors d’un événement numérique.

La bourse est ouverte aux humoristes africains (nouveaux, émergents et établis) âgés de plus de 18 ans et basés n’importe où sur le continent. Ils doivent avoir une audience combinée de 3.000 followers sur Tik Tok, Instagram et Facebook.

Plus important encore, leur humour doit offrir un regard neuf sur l’Afrique et les Africains, un regard qui utilise la comédie pour montrer un continent dynamique, évolutif et progressiste. Les lauréats seront sélectionnés par un panel d’humoristes professionnels et par les votes du public sur les réseaux sociaux.

Toutes les formes de comédie sont les bienvenues, à condition qu’elles soient présentées sous forme numérique et qu’elles répondent aux critères de sélection.

La date de clôture des candidatures est fixée au 5 juin 2023 à 18h00 GMT.