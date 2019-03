Les dernières tendances et évolutions dans le paiement, l’identification et solutions de digitalisation figurent durant deux jours au centre des travaux de la 14ème Africa Pay & ID Expo (APIDE 2019), qui s’est ouverte vendredi, à la Cité ocre.

Près de 1.200 participants issus de 31 pays africains débattront aussi de thèmes « très futuristes » pour l’Afrique tels que les fintechs, l’intelligence artificielle (IA), la blockchain et le mobile banking.

Pour Hassan Alaoui, président de i-conférences, organisatrice de cet événement continental, le mobile banking représente une solution très adaptée à l’Afrique du fait qu’elle permet l’accès aux services financiers pour les gens vivant en milieu rural ou dans des zones enclavées.

Et de soutenir que le secteur du paiement, de l’identification et du mobile prend de plus en plus d’ampleur sur le marché africain car les citoyens et les entreprises africains ont compris que les technologies de paiement sont devenues un outil pour se rapprocher et s’intégrer dans le monde ultra-connecté d’aujourd’hui.

Après avoir noté que le secteur a tellement évolué, Hassan Alaoui a fait observer que toutes les banques, les entreprises et les supermarchés sont aujourd’hui dotés de systèmes de sécurité très développés et des outils technologiques qui prémunissent contre les risques de fraude.

Elle a en outre, relevé que cette participation intense des pays africains à cet événement dénote de la dimension et de l’écho du Maroc en Afrique, ajoutant que cette forte présence gouvernementale témoigne aussi de l’intérêt grandissant accordé par les pays aux thèmes liés à l’identification et à l’e-Gov.

La 14ème édition de l’Africa Pay & ID Expo, le salon annuel du paiement et de l’identification en Afrique francophone, connait la participation d’une dizaine de représentants gouvernementaux africains, avec comme invité d’honneur le Groupement d’Intérêt Economique Monétique (Algérie).

Plus de 75 intervenants africains et internationaux ont été conviés à partager avec les participants d’APIDE 2019 leurs visions et dernières tendances adaptées à la région.

Organisé autour de trois journées, 50 conférences, des formations et 3.000 m2 d’expositions dédiées aux innovations et solutions adaptées au continent, APIDE est le lieu d’échange et de networking par excellence, dans une industrie en forte mutation.

APIDE est une véritable immersion dans les technologies liées à l’industrie du paiement et aux systèmes d’identification les plus en vue: nouvelles frontières de la biométrie, protection des données personnelles, enjeux évolutifs de la monétique, digital banking, mobile payment, e-commerce, mais aussi une projection dans le futur, avec des thèmes liés aux fintechs, IA et internet des objets.

Cette 14ème édition de l’APIDE sera l’occasion pour le GIE Monétique de partager, avec les 1.200 experts africains présents, les avancées de l’Algérie en matière de paiement et d’identification, la transformation et la modernisation du système bancaire, ainsi que le développement de l’économie numérique.

Les participants débattront deux jours durant de thématiques se rapportant notamment à « la Digitalisation de l’économie, quelle place pour l’humain ? », « Pourquoi les fintechs font peur ? », « L’Afrique face au big-bang numérique », « Regards croisés sur les stratégies de déploiement des systèmes d’identification », « réussir le pari du cashless en Afrique, est-ce une illusion ? », « l’innovation au service du consommateur et du citoyen africain », « vivement le paiement mobile », « une révolution nommée IA », « système d’identification, une source de création de valeur ? » et « la monétique classique disparaîtra-t-elle dans un environnement entièrement digitale ? ».