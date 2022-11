La multinationale japonaise du secteur des tabacs « Japan Tobacco International » (JTI) a annoncé la création d’un nouveau cluster régional plus étendu pour consolider une partie plus importante de ses activités sur le continent africain, et a nommé José Luis Amador à la tête de cette nouvelle business unit.

Dénommée « JTI Northern and Western Africa », cette nouvelle business unit centralisera, à partir de Casablanca, les activités de l’entreprise dans 13 pays de l’Afrique du Nord et de l’Ouest, à savoir le Maroc, l’Algérie, la Libye, la Tunisie, le Burkina Faso, le Cameroun, la Gambie, la Guinée, la Guinée Bissau, la Guinée Équatoriale, le Liberia, la Mauritanie et la Sierra Leone, fait savoir un communiqué de JTI.

Ainsi, afin de diriger cette nouvelle entité, la multinationale a nommé José Luis Amador, fort d’une carrière de plus de 25 ans au sein de l’entreprise, en tant que Directeur Général Vice-président pour JTI Northern and Western Africa.

« La création de ce nouveau cluster et le choix de Casablanca comme hub pour le diriger est pour nous une nouvelle preuve de la conviction et la foi que JTI a en ce qui concerne le potentiel et les avantages stratégiques du Maroc comme base opérationnelle pour l’Afrique », a déclaré José Luis Amador, cité par le communiqué.

« Je suis particulièrement fier de pouvoir diriger cette nouvelle entité et fédérer nos équipes et partenaires à travers les 13 pays de la région pour consolider notre position et saisir les opportunités d’investissement, de développement et de recrutement de nouveaux talents à travers le continent », a-t-il ajouté.