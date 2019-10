La 2ème Conférence sur l’investissement en Afrique du Sud se tiendra du 5 au 7 novembre prochain, a annoncé le président sud-africain, Cyril Ramaphosa. Cette conférence constituera une occasion pour les chefs d’entreprise et les investisseurs nationaux et internationaux d’explorer les nombreuses possibilités d’investissement qui existent dans le pays, a dit Ramaphosa dans une allocution à l’occasion de la présentation des lettres de créance d’ambassadeurs accrédités à Pretoria, dont l’ambassadeur du Maroc, Youssef Amrani.



‘‘Vous arrivez dans notre pays à un moment où nous devons redoubler d’efforts pour relancer notre économie, créer des emplois, réduire la pauvreté et réduire les inégalités’’, a-t-il dit. « Nous invitons les investisseurs de vos pays respectifs à assister à cette conférence sur l’investissement et à constater par eux-mêmes le potentiel d’opportunités existant en Afrique du Sud », a ajouté le président sud-africain. Ramaphosa a signalé, également, que le pays envisage de simplifier les procédures d’accès pour les touristes et les hommes d’affaires, comme il tend à faciliter l’acquisition de compétences réellement utiles.