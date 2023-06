Le royaume figure dans le top 5 africain des pays qui comptent des entreprises valorisées à plus d’un milliard de dollars. Le Maroc se positionne à la 4e place, avec un total de 20 structures, selon les données du cabinet McKinsey, concernant la croissance économique sur le continent.

D’après les données de l’étude ʺReimagining economic growth in Africa : Turning diversity into opportunityʺ, l’Afrique du Sud vient en tête des pays qui comptent le plus d’entreprises valorisées à plus d’un milliard de dollars, avec 147 entités. Le top 5 africain compte l’Égypte en second lieu avec 33 entreprises, suivi par le Nigéria (23), le Maroc (20) et l’Algérie (12). Au total, 26 économies du continent totalisent 144 structures valorisées à plus d’un milliard de dollars, ce qui reste loin des 147 entreprises enregistrées en Afrique du Sud.

Cela dit, d’après les informations de McKinsey, le Maroc figure parmi les pays où la croissance a connu une récente décélération. Ceux-ci, avec des pays qui affichent un taux de croissance bas, représentent 75 % du PIB du continent en 2019. Le cabinet indique que « l’accélération de la productivité est impérative pour ces pays, si l’Afrique souhaite retrouver une économie dynamique ».

Par ailleurs, l’étude avance que l’économie marocaine, comme pour d’autres pays du continent, reste portée en premier lieu par les grandes villes, le cas de Casablanca. L’étude indique que la capitale économique compte une concentration de la population de plus de 100 millions de personnes, suivie par Rabat. McKinsey explique qu’il important d’investir dans l’infrastructure et mieux supporter les entreprises et valoriser le capital humain dans les villes secondaires, afin de mieux contribuer au développement économique du pays de façon générale.