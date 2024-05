L’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) met en avant la destination Maroc lors de l’édition 2024 de l’Arabian Travel Market à Dubaï. Cet événement majeur, qui s’étale sur quatre jours, rassemble des milliers d’exposants internationaux, marquant ainsi un retour significatif après une période de restrictions liées à la pandémie.

Sous la direction de l’ONMT, une délégation marocaine composée de 26 co-exposants vise à promouvoir les attraits touristiques du royaume. L’inauguration du pavillon marocain a été l’occasion de souligner l’importance de cette participation, en présence d’Ahmed Tazi, Ambassadeur du Maroc aux Émirats arabes unis, et d’Adel El Fakir, PDG de l’ONMT.

L’objectif principal de cette présence marocaine est de renforcer la position du pays sur le marché touristique du Moyen-Orient. Une attention particulière est portée sur la liaison Dubaï-Casablanca, mettant en avant le rôle stratégique de la capitale économique en tant que hub de l’aviation et porte d’entrée vers le Maroc.

Cette édition de l’Arabian Travel Market met également en avant l’innovation et l’entrepreneuriat, offrant ainsi une opportunité idéale pour présenter la stratégie « Light In Action » de l’ONMT, centrée sur une approche moderne et dynamique du tourisme au Maroc.