L’Agence Marocaine de Presse (MAP) a remporté le Prix de la meilleure Agence de presse arabe pour l’année 2019 (Best Arabian News Agency of the Year 2019) dans la catégorie « Patrimoine et Médias » de la 4ème édition du G2T Global Awards.

Ce prestigieux Prix, qui récompense le parcours honorable et louable de l’Agence ainsi que sa contribution significative aux champs médiatique national et arabe, a été remis au Directeur général de la MAP, Khalil Hachimi Idrissi, lors d’une cérémonie grandiose rehaussée par la présence d’un parterre d’éminentes personnalités nationales et arabes, issues de différents horizons.

« La distinction de l’Agence Marocaine de Presse par la communauté professionnelle arabe comme étant la meilleure Agence de presse du monde arabe pour l’année 2019 est quelque chose qui réchauffe le cœur », s’est félicité Hachimi Idrissi dans une déclaration, notant que cette distinction vient à temps, car elle coïncide avec le 60ème anniversaire de l’Agence.

« Ce Prix, qui honore une équipe et un projet, distingue et magnifie des réalisations concrètes et mesurables. C’est la raison pour laquelle nous estimons que cette distinction est légitime », a souligné Hachimi Idrissi.

Dans une déclaration similaire, le secrétaire général du G2T Global Awards, Abdellah Abdelkarim, a indiqué que ce Prix décerné à la MAP est « une reconnaissance » des énormes efforts déployés par cette Agence pionnière qui joue un rôle leader sur la scène médiatique arabe.

Il a, dans ce sens, mis en avant le professionnalisme de la MAP, l’excellence de ses produits et sa large couverture médiatique qui touche les quatre coins du monde.

Ce Prix, lancé en 2016, vise notamment à renforcer les réalisations et à encourager l’excellence en matière d’initiative et de gestion dans les différents domaines à l’échelle arabe et à contribuer au renforcement des capacités et du savoir sur le plan arabe, a-t-il ajouté.

Des personnalités et établissements marocains et arabes ont également remporté des prix dans différentes catégories du G2T Global Awards, récompensant les efforts consentis dans les domaines économique, financier, culturel, médiatique, social et sportif dans le monde arabe.

Avec ses 12 pôles régionaux et son réseau international avec ses 13 pôles, la MAP se présente désormais en tant qu’agence du 21è siècle qui, forte du professionnalisme de ses équipes et de son management, joue un rôle central dans le paysage médiatique national et continental.

Tout en développant son offre pour répondre aux attentes de toutes les composantes de la société, la MAP continue à jouer son rôle de service public, offrant aux clients une information crédible, fiable et de proximité, en accord avec son objectif d’être une agence leader sur le plan africain et active sur le plan international.

Grâce à son expertise rédactionnelle appuyée par l’intégration des nouvelles technologies de l’information et de la communication, la MAP fournit une information vérifiée, recoupée, complète, répondant aux normes professionnelles reconnues sous plusieurs formats (texte, photo, vidéo, audio et infographie) et en cinq langues (arabe, amazighe, française, anglaise et espagnole), 24/7.

La MAP est aujourd’hui présente sur les réseaux sociaux, les applications mobiles, le web et sur la place publique via M24 TV. Forte de ses réseaux de correspondants en région et dans le monde, elle est aujourd’hui l’outil incontournable de l’information nationale et régionale à haute valeur professionnelle et déontologique.