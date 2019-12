Le Maroc a été choisi, lundi à Londres, pour accueillir la 7éme édition du Congrès mondial des agences de presse en 2022, lors d’une réunion des membres du Conseil des Agences de Presse Mondiale (NACO).

Les membres du Conseil ont voté majoritairement en faveur de la candidature de l’Agence Marocaine de Presse (MAP), qui était en lice pour organiser la messe mondiale des agences de presse, face à l’Agence émiratie (WAM).

La présentation de la MAP a mis l’accent sur le droit du Maroc et de l’Afrique d’abriter ce Congrès, après six éditions tenues dans trois continents: l’Europe (3 éditions), l’Asie (2 fois) et une fois en Amérique.

Ce succès, le premier du genre pour le continent africain, est une reconnaissance des membres du conseil au leadership africain de l’Agence marocaine de presse et à son rôle au sein de la Fédération Atlantique des Agences de Presse Africaines (FAAPA), depuis sa fondation en 2014 à Casablanca, et dont les membres ont soutenu unanimement la candidature de la MAP.

Le choix de la MAP est aussi une marque de confiance des membres du Conseil des agences de presse mondiales dans la capacité du Maroc à réussir l’organisation d’événements d’envergure mondiale.

La vocation touristique du Maroc, son hospitalité légendaire et son savoir-faire dans l’organisation d’événements planétaires (Africités, COP22, Migrations Summit UN etc…) sont autant de facteurs qui ont fait pencher la balance en faveur de la MAP.

Sur la plan professionnel, l’organisation de cet évènement au Maroc est de nature à renforcer les choix démocratiques constitutionnels faits par le Royaume et contribuera, sans aucun doute, à consolider les acquis du secteur des médias.

La rencontre de 2022, qui se déroulera dans la ville de Marrakech, sera l’occasion d’exposer les réformes structurelles engagées par le Maroc, dans le secteur des médias ainsi que les différentes avancées réalisées par la MAP.

Ce grand rendez-vous triennal, qui doit réunir plus de 200 personnalités, dont les directeurs des agences de presse ainsi que des experts internationaux dans le secteur des médias, sera l’occasion de débattre de la conjoncture des agences de presse et de leur développement

Les six éditions précédentes ont eu lieu en Russie (2004), en Espagne (2007), en Argentine (2009), en Arabie Saoudite (2012), en Azerbaïdjan (2015) et en Bulgarie (2019)