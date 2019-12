– Course à pieds : L’ancien double champion olympique du 1 500 mètres et du 5 000 mètres, Hicham El Guerrouj, a couru, ce dimanche à Libreville, la distance de 10 Km, organisée dans le cadre de la 7ème édition du marathon du Gabon.

– Boxe : Le marocain Moussa Gholam a remporté, samedi soir à Barcelone, le titre WBO (World Boxing Organisation) intercontinental des poids super-plume (59 kg), en mettant KO le Thailandais Suriya Tatakhun dans le 10ème round.

– Equitation : L’équipe de la Garde Royale a dominé le classement des quarts de finale de la 7ème édition de la Coupe du Trône des clubs de saut d’obstacles, qui se sont déroulés du 29 novembre au 1er décembre au Royal Club Equestre Prince Moulay Abdellah à Fès.

– Formule 1 : Le grand barnum a baissé le rideau à l’issue d’un 21ème et dernier grand prix de l’année marqué par une nouvelle démonstration de Lewis Hamilton, maître incontesté de la discipline.

– Ski alpin : L’Autrichien Matthias Mayer a remporté ce dimanche la première épreuve de super-G de la saison, lors de la Coupe du monde à Lake Louise.

– Handisports : La sélection nationale de Cecifoot a été sacrée championne d’Afrique grâce à sa victoire en finale face au Mali, disputée ce dimanche à Enugu dans le Sud-Est du Nigeria

– Football : Des actes de hooliganisme ont été enregistrés ce dimanche en marge du match disputé au stade municipale de Benguérir entre Chabab Benguérir et Kawkab Marrakech (KACM) pour le compte de la dixième journée de la Botola Pro D2 de football, ont indiqué les autorités locales de la province de Rhamna.

– Football diversifié : Taha Mansouri a été élu président de la Ligue nationale de football diversifié (beach-soccer et futsal), à l’issue de l’Assemblée générale constitutive, tenue ce dimanche au Palais des congrès « Le Bouregreg » à Salé.

– Rugby : L’ancien entraîneur de l’équipe de Nouvelle-Zélande de rugby, Steve Hansen, a annoncé qu’il allait rejoindre le Japon où il aurait un rôle de « consultant » avec Toyota Verblitz en Top League.

– Marathon : Les athlètes kényans ont dominé, ce dimanche à Libreville, la 7ème édition du Marathon du Gabon, premier du continent africain à intégrer en 2015 le circuit international des IAAF Road Race Label Events, en raflant les trois premières places du podium

– Muay thaï : Les champions marocains se sont distingués lors de l' »International Diamond fight », organisé ce samedi par la Fondation internationale Buxosport.

– Football : La sélection marocaine juniors s’est imposée face à son homologue algérienne par 2-1, en match disputé dimanche pour le compte de la cinquième et dernière journée du tournoi de l’Union Nord-Africaine de football (UNAF-U20), remportée par la Tunisie.

– Football : L’ancien entraîneur de la sélection nationale des moins de 23 ans (U23), le Néerlandais Pim Verbeek, est décédé à l’âge de 63 ans, a indiqué la Fédération royale marocaine de football.

– Football : Le championnat national de football féminin au titre de la saison 2019-2020 débutera les 14 et 15 décembre, a annoncé la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

– Football : L’entraîneur espagnol d’Arsenal, Unai Emery, a été limogé vendredi et remplacé temporairement par son adjoint Freddie Ljungberg, a annoncé le club anglais.

– Formule 1 : Nicholas Latifi sera le second pilote canadien de la compétition dès la saison 2020 sous les couleurs de Williams FI, a annoncé l’écurie britannique.

– WRC : Le Chili a annoncé l’annulation de l’organisation de l’étape du Championnat du monde des rallyes (WRC), prévue à Concepción (sud) en avril prochain, a indiqué la Fédération chilienne automobile.

– Rugby : Les éditions 2020 et 2021 du Championnat d’Afrique des Nations de Rugby à 7 seront organisées en Tunisie, selon la Fédération tunisienne de cette discipline (FTR) .

– MotoGP : Le champion du monde 2019, vainqueur de douze courses cette saison, l’Espagnol Marc Marquez, a été opéré « avec succès » de l’épaule droite dans un hôpital de Barcelone.

– Football : L’ancien sélectionneur de l’équipe d’Allemagne, Jürgen Klinsmann, a été nommé à la tête du Hertha Berlin, a annoncé le club de Bundesliga.

– Golf : Ayoub Id Omar et Maha Haddioui ont été sacrés champions du Maroc respectivement dans la catégorie des professionnels messieurs et professionnelles dames lors du Championnat du Maroc pros et élites en stroke play, qui s’est déroulé sur le parcours rouge du Royal Golf Dar Es-Salam à Rabat.

– Football : L’attaquant du Real Madrid, Eden Hazard, sorti sur blessure mardi soir contre le PSG, sera indisponible pendant 10 jours, mais il devrait être de retour pour le « clasico » le 18 décembre.

– Football : City Football Groupe, propriétaire du club anglais Manchester City, a vendu un peu plus de 10% de ses actions à Silver Lake, une société américaine de capital-investissement, lui permettant de lever 500 millions de dollars.

– Football : Le Syndicat des footballeurs professionnels du Chili a refusé la reprise des ligues professionnelles, malgré la décision de l’Association nationale de football professionnel (ANFP) de vouloir programmer prochainement les rencontres en suspens.

– Football : Robert Lewandowski est en train d’écrire son nom en lettres d’or en Ligue des champions après son quadruplé avec le Bayern Munich mardi dernier contre l’Etoile Rouge de Belgrade (6-0) lors de la 5e journée, avec quatre buts inscrits en moins de 15 minutes entre la 53ème et la 67ème minute, une performance jamais enregistré en ligue des champions.

– JO-2020 : Le patron de l’antidopage américain Travis Tygart a appelé l’Agence mondiale antidopage (AMA) à exclure les athlètes russes des Jeux, même sous drapeau neutre.

– Football : Le deuxième meilleur buteur de l’Histoire du PSG, Zlatan Ibrahimovic, est désormais actionnaire du club suédois de Hammarby (1re division).

– Football : La police nationale espagnole a annoncé l’arrestation de neuf personnes soupçonnées d’avoir truqué un match de football de deuxième division.

– Football : Depuis le départ de Niko Kovac le 3 novembre dernier, son adjoint Hans Flick est devenu l’entraîneur principal du Bayern Munich et finalement, il pourrait finalement finir la saison.

– E-sport : L’équipe de la Marocaine des jeux et des sports (MDJS) a fait match nul contre son homologue du Paris Saint Germain (PSG), lors du tournoi FIFA-2020 organisé à Casablanca, les 23 et 24 novembre, dans le cadre du festival africain de l’électronique et du jeu vidéo.

– Football : Les deux internationaux marocains Achraf Hakimi (Borussia Dortmund) et Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam) figurent dans la liste restreinte des 30 joueurs en lice pour remporter le trophée de la CAF Awards 2019 dans la catégorie meilleur joueur africain de l’année, a annoncé la Confédération africaine de football (CAF).