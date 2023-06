Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêt (MAPMDREF), Mohammed Sadiki a présidé le mardi 6 juin 2023 à Rabat, la première session du Conseil d’Administration de l’Office Régional de Mise en Valeur Agricole du Haouz (ORMVAH) au titre de l’exercice 2022.

Ont pris part à la réunion, le Président de la Chambre d’Agriculture régionale, les Présidents et représentants des Conseils Provinciaux, le représentant du Wali de la région Marrakech-Safi, le Secrétaire général de la Province d’El kelaa des Sraghna, les représentants des Gouverneurs ainsi que les autres membres du Conseil d’Administration.

Dans son mot d’ouverture, le ministre a rappelé l’importance accordée à la région de Marrakech-Safi dans le cadre de la nouvelle stratégie Génération Green qui prévoit un investissement total de 32,4 Milliards de DH à l’horizon 2030 comprenant la réalisation de 395 projets au profit de 240.000 agriculteurs. Ces projets permettront de créer une valeur ajoutée de 25 Milliards de DH et de générer environ 102 millions de journées de travail.

S’agissant de la situation climatique exceptionnelle enregistrée ces dernières années, notamment dans la région de Marrakech-Safi, le ministre a rappelé l’importance du programme exceptionnel lancé par Sa Majesté le roi Mohammed VI, en février 2022, pour atténuer l’impact du déficit pluviométrique (PRIDP).

Les réalisations de ce programme au niveau la région Marrakech-Safi à fin mai 2023 a porté sur la distribution de 1.168.630 qx d’orge subventionnée, 156.613 qx d’aliment composé pour les producteurs de lait, l’aménagement de 49,58 km des séguias traditionnelles, la création de 75 points d’eau pour l’abreuvement du cheptel, l’activation du remboursement par la MAMDA des agriculteurs ayant assuré leurs cultures (396.000 ha), l’irrigation d’appoint des plantations réalisées dans le cadre des projets de l’agriculture solidaire (3050 ha) et le soutien financier des agriculteurs par le Groupe Crédit Agricole du Maroc (GCAM).

Le ministre a également rappelé que le département de l’Agriculture, en exécution des hautes orientations royales, procèdera à la mise en œuvre d’un nouveau programme d’appui aux agriculteurs qui comprend le soutien des filières animales et végétales, la préservation du cheptel et des plantations et le renforcement des capacités de financement du Groupe Crédit Agricole du Maroc afin de consolider les interventions d’accompagnement des agriculteurs.

Le Directeur de l’ORMVA du Haouz, Abdelaziz Bousraref a présenté le bilan des réalisations physiques et financières de l’établissement au titre de l’exercice 2022, l’état d’avancement de l’exécution du budget 2023 ainsi que les aspects de gouvernance de l’Office.

Concernant les réalisations physiques au titre de l’exercice 2022, les principaux indicateurs se présentent comme suit :

Achèvement de l’actualisation du registre national des agriculteurs (RNA) en vue de la généralisation de la protection sociale, avec identification de 48.000 agriculteurs au niveau de la zone d’action de l’Office ;

Extension des superficies assurées contre les aléas climatiques, sachant que 48.100 ha de céréales et légumineuses et 970 ha d’arboriculture ont été assurés en 2021/2022 dans la zone de l’Office ;

Achèvement d’un projet d’agriculture solidaire portant sur la plantation d’olivier sur une superficie de 1050 ha et le revêtement de 50 km de séguia, et démarrage des travaux d’un nouveau projet d’agriculture solidaire portant sur la plantation de nouvelles variétés de cactus sur une superficie de 500 ha dans le cadre de la stratégie Génération Green ;

Achèvement des travaux de modernisation des équipements hydro agricoles sur 10.500 ha et lancement de la modernisation des adducteurs de deux nouveaux secteurs au niveau du périmètre N’FIS sur 5.675 ha ;

Aménagement de 32 km de séguias traditionnelles dans le cadre du Programme d’Appui au Développement Inclusif et Durable des Zones Agricoles et Rurales (PADIDZAR) ;

Appui à la reconversion individuelle en irrigation goutte à goutte dans le cadre du Fonds de Développement Agricole (FDA) avec réalisation de 4017 ha en 2022, ce qui porte le cumul des superficies équipées en irrigation localisée au niveau de la zone de l’ORMVAH à 64.983 ha ;

Poursuite du programme de melkisation des terres collectives situées dans les périmètres irrigués de l’Office (Programme MCA et programme ORMVAH), sachant que 22.247 ha sont en cours d’achèvement dans le cadre des commissions provinciales ;

Renforcement de la réhabilitation et de la maintenance des équipements hydroagricoles pour l’amélioration du service de l’eau et la limitation des pertes ;

Réalisation des études pour la mise en place de deux projets structurants, à savoir l’agropole régional et le marché de gros, en partenariat avec la Wilaya, le Conseil Régional de Marrakech-Safi et d’autres partenaires.

Pour le volet réalisations financières, des niveaux d’exécution budgétaire très importants ont été enregistrés au titre de l’exercice 2022.

Au terme des travaux du conseil, le ministre a félicité la direction et tout le personnel de l’Office pour les performances réalisées et insisté sur la nécessité de poursuivre les efforts et développer les synergies pour garantir la réussite de la mise en œuvre du Plan Agricole Régional de la stratégie Génération Green.