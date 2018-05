Infomédiaire Afrique – La campagne agricole sénégalaise 2017-2018 a battu tous les records de production, a affirmé ce mardi soir à Dakar, Seydou Guèye, porte-parole du gouvernement sénégalais. ‘‘Nous avons récolté 1 110 000 tonnes de riz, plus de 400 000 tonnes d’oignon, plus de 1 400 000 tonnes d’arachide, 875 000 tonnes pour le mil, 106 000 tonnes pour les fruits et légumes de contre-saison. De plus, 120 tonnes de semences prébase ont été produites’’, a détaillé Seydou Guèye, au terme d’un Conseil interministériel sur la prochaine campagne agricole.

Ces chiffres de la campagne agricole 2017-2018, exécutée avec un budget de plus de 40 milliards FCFA, ‘‘procèdent d’une méthodologie scientifiquement élaborée avec 3 séquences, à savoir la collecte des données, le processus de validation et la publication des données’’.

