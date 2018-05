Infomédiaire Maroc – Une délégation composée d’une dizaine d’hommes d’affaires marocains représentant des entreprises de différents secteurs a entamé, ce mardi, une mission de prospection BtoB de 4 jours dans la capitale ghanéenne Accra.

Cette mission multi-sectorielle, initiée par la chambre française de commerce et d’industrie du Maroc (CFCIM) en collaboration avec la chambre du commerce et d’industrie France du Ghana, vise à assister les entreprises marocaines à prospecter le marché ghanéen et à organiser des rencontres professionnelles entre opérateurs économiques des 2 pays.

Elle s’assigne pour but de fixer des rendez-vous professionnels avec des entreprises ghanéennes afin d’étudier avec elles les opportunités d’échanges commerciaux et de partenariat dans différents secteurs notamment pharmaceutique, agroalimentaire et de l’énergie renouvelable.

Rédaction Infomédiaire