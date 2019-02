Infomédiaire Maroc – Le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Aziz Akhannouch entame lundi une visite de travail en Australie, destinée à renforcer les relations économiques entre Rabat et Canberra, notamment dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche maritime.

Cette visite a pour objectif de rehausser le volume des échanges, booster les investissements et encourager la coopération technique et l’échange d’expertise dans divers domaines liés aux deux secteurs d’activité, ainsi que de présenter les potentialités marocaines dans ces secteurs et les avancées réalisées dans le cadre des stratégies Plan Maroc Vert et Halieutis.

Plusieurs réunions avec des institutionnels sont programmées, ainsi que des rencontres pour les professionnels marocains avec les opérateurs australiens.

Lors de cette visite, Akhannouch sera accompagné de Mbarka Bouaida, Secrétaire d’Etat chargée de la pêche maritime, et d’une importante délégation composée de Présidents des chambres d’agriculture et des pêches maritimes, des professionnels des deux secteurs et de responsables des départements de l’agriculture et de la pêche maritime.

IM