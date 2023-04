La production d’avocats s’est établie à 40.000 tonnes, cette saison. Une quantité importante, qui risque de partir à la hausse l’année prochaine et même tripler à l’horizon 2027, pour atteindre 100.000 tonnes destinées à l’export.

Selon les informations de Fresh Plaza, la production marocaine a reçu une forte demande venant du marché européen, notamment les Pays-Bas, la France, l’Espagne et le Royaume-Uni, mais aussi sur le marché russe.

Citant Abdellah Elyamlahi, CEO de la compagnie Export Optimum, celui-ci indique que la saison était bien exceptionnelle, malgré le fait que la production marocaine a été exportée à un prix réduit par rapport à l’année précédente. « L’avocat marocain était vendu entre 5 à 5,5 euros/kg auparavant, alors que là, l’on parle de 4 euros/kg, malgré la forte demande sur nos produits et la hausse des prix des produits frais sur le marché européen. C’est dû en partie aux spéculateurs».

En ce qui concerne l’impact de la culture sur les ressources hydriques, le même opérateur explique qu’il y aurait plus de peur que de mal, dans la mesure où la production est partie à la hausse, au moment où d’autres filières sont à l’arrêt. De plus, pour lui, cela serait dû au fait que les régions du royaume ne sont pas toutes affectées de la même manière par le manque des ressources hydriques et leur gestion.