Infomédiaire Maroc – La 14ème édition du Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM) se tiendra du 16 au 21 avril à Meknès sous le haut patronage du Roi Mohammed VI avec la Suisse comme invité d’honneur.

Organisé par l’Association du Salon International de l’Agriculture au Maroc sur le thème « L’agriculture, levier d’emploi et avenir du monde rural », ce Salon agricole d’Afrique, qui connait un franc succès depuis 13 ans et porte l’importance stratégique grandissante que prend l’agriculture au niveau continental et mondial, prévoit d’accueillir 1 500 exposants issus de 72 pays et table sur un million de visiteurs.

Cette manifestation annuel, figurant désormais comme principal événement dans l’agenda des acteurs nationaux et internationaux, confirme sa vocation d’être le rendez-vous le plus important du continent africain en matière d’agriculture tout en répondant, grâce au contenu scientifique de qualité des différentes rencontres qui y sont organisées, aux problématiques du moment, a fait savoir le Commissaire général du SIAM, Jawad Chami lors d’une conférence de presse consacrée à la présentation de cette édition.

Cet événement de premier plan, qui accueille chaque année de plus en plus d’exposants et de visiteurs issus de nombreux pays, contribue à faire rayonner le Maroc à l’échelle continentale et internationale, a-t-il souligné, notant que cette 14ème édition viendra réitérer les grandes ambitions du secteur agricole marocain et apporter sa contribution à une réflexion nationale.

S’agissant de la thématique choisie, Chami a affirmé qu’elle est en lien avec les Directives Royales et au regard des enjeux du Maroc et offrira l’occasion d’aborder un volet essentiel, non seulement du secteur mais en induisant une problématique vitale pour le pays, celle de l’emploi, ajoutant qu’elle répond aussi à la nécessité d’assurer au monde rural un développement équilibré, harmonieux et durable en intégrant une approche économique, sociale et spatiale.

Pour sa part, l’ambassadeur suisse au Maroc, Massimo Baggi, a indiqué que la coopération maroco-suisse en matière agricole est de longue date et se matérialise à travers plusieurs initiatives notamment le »Projet d’accès aux marchés pour les produits agroalimentaires et du terroir » (PAMPAT) qui vise à améliorer la performance, l’accès au marché et les conditions socio-économiques de deux chaînes de valeur au Maroc, l’huile d’ Argane et le cactus/figue de barbarie d’Aït Bâamrane.

Le SIAM sera l’occasion de présenter le savoir-faire suisse dans les filières classiques de l’agriculture, le lait, le chocolat et l’élevage mais aussi de dévoiler une Suisse de la technologie, de la digitalisation et de la valeur ajoutée des produits transformés, a-t-il expliqué.

Partenaire commercial important du Royaume, la Suisse, qui mise sur la qualité dans le domaine agricole, disposera d’un pavillon au SIAM qui réunira plusieurs entreprises du secteur et ambitionne d’encourager d’autres entreprises locales pour s’installer au Maroc, a-t-il relevé.

Déployé sur une superficie globale de 180 000 m² dont 100 000 m² couverts, le SIAM, qui se décline autour de 10 pôles, organisera 35 conférences et assurera plus de 300 mises en relation de haut niveau.

Au cours des 6 jours d’exposition, le SIAM 2019 proposera un programme riche en termes de divertissement et d’animation avec en vedettes des concours des différentes races au pôle élevage, des animations Ring & Show équestre et des animations culturelles dans la ville.

Au programme de cette édition figurent aussi des Journées professionnelles qui se tiendront les 16, 17 et 18 avril, outre des journées mixtes «Professionnels & Grand Public» prévues les 19, 20 et 21 avril.

