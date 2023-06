La production de clémentines/mandarines et d’oranges marocaines s’est haussée, d’après le Département de l’Agriculture des États-Unis (USDA), qui se base sur les données de l’industrie nationale des agrumes. Ainsi, une légère augmentation a été marquée au niveau de la production de clémentines/mandarines, passant de 900.000 tonnes à 927.000 tonnes.

D’après les données fournies par l’USDA, la production d’oranges s’est établie à 783.000 tonnes, contre 750.000 pour l’année 2022/2023. En ce qui concerne la production des citrons et du jus d’orange, celle-ci reste inchangée.

Cette augmentation de la production est accompagnée d’une mise à jour des chiffres du commerce des agrumes. Les exportations de clémentines/mandarines fraîches ont été revues à la hausse, atteignant désormais 425.000 tonnes, tandis que les exportations de citrons ont également augmenté pour atteindre 7.000 tonnes, selon les données commerciales les plus récentes. Les exportations d’oranges, quant à elles, restent stables.

Parallèlement à ces évolutions, une mise à jour importante de la politique agrumicole a été annoncée. L’association marocaine des agrumes, Maroc Citrus, a signé un contrat-programme avec le gouvernement du Maroc lors du Salon International de l’Agriculture à Meknès (SIAM). L’objectif de ce contrat est d’améliorer la productivité, de diversifier les marchés d’exportation, de moderniser les systèmes de distribution et de commercialisation au Maroc, et de stimuler les exportations d’agrumes pour atteindre 1 million de tonnes d’ici 2030.

Le contrat-programme prévoit notamment d’augmenter la part des agrumes destinés au marché frais, avec un objectif de 60 % de la production totale de clémentines/mandarines et au moins 10 % de transformation des oranges. Actuellement, seulement 30 % des clémentines/mandarines sont emballées pour le marché frais et 3 % des oranges sont transformées.

La mise en œuvre de ce plan ambitieux nécessitera un investissement total d’environ 5,6 millions de dollars sur la période 2021-2030. Maroc Citrus et le gouvernement du Maroc contribueront chacun à hauteur de 2,8 millions de dollars pour soutenir les actions prévues.

Ces développements dans le secteur des agrumes au Maroc témoignent de l’engagement continu du pays à renforcer sa position en tant que leader mondial dans la production et l’exportation d’agrumes. Les ajustements de la production et du commerce, ainsi que les initiatives visant à améliorer la productivité et à diversifier les marchés, devraient contribuer à une croissance durable du secteur des agrumes marocains dans les années à venir.