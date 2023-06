Le Festival Gnaoua et Musiques du Monde est un rendez-vous indéboulonnable. L’événement, étalé sur deux jours cette année pour débattre de ce sujet d’une grande actualité, se présente comme un espace privilégié de liberté, de dialogue et d’ouverture.

Dans un monde traversé par les crispations identitaires et le rejet de l’altérité, il aborde un sujet brûlant. Des artistes, intellectuels, penseurs, acteurs politiques, associatifs et culturels du monde entier se sont ainsi réunis à Essaouira pour défendre et réinventer un monde plus solidaire, lors de cette 24e édition du Festival Gnaoua et Musiques du Monde.

Créé en 1998, ce festival s’est imposé comme l’un des événements culturels majeurs du Maroc et du continent. Avec une programmation pointue, mais cohérente et accessible, le festival attire chaque année des milliers de visiteurs venus des quatre coins de la planète, ainsi que de nombreux artistes et intellectuels.