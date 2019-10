Le Maroc est un grand pays producteur d’agrumes. Il en cultive 2 millions de tonnes, pour la plupart dans la région Souss-Massa.

Et concernant, les exportations pour le marché africain, elles sont passées de 6 000 tonnes à 27 000 tonnes en une année. ‘‘C’est une performance estimable. C’est vrai qu’on n’a pas encore atteint notre vitesse de croisière sur ce marché à haut potentiel, mais, à travers plusieurs réunions tenues avec le ministère de l’Agriculture et l’Office des Changes nous essayons de trouver de nouvelles solutions’’, indique le président de l’Association professionnelle des Conditionneurs des Agrumes au Maroc (ASCAM).