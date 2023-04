Comme pour l’année précédente, le Conseil supérieur des Oulémas a fixé le montant de la Zakat pour Aïd Al Fitr à 20 dirhams par personne.

Le Conseil précise dans un avis que la Zakat consiste à offrir un boisseau prophétique (Saâ nabaoui) par personne en fonction de l’essentiel de la consommation de la population, soit l’équivalent de 2,5 kg de céréales ou de farine.

Il est possible de s’acquitter de la Zakat de 2 à 3 jours avant Aïd Al Fitr, avec la possibilité de le faire en nature ou en argent.

Le Conseil a mis le point sur l’importance de la Zakat, que ce soit du côté spirituel tout aussi bien que son impact dans la société. L’Institution a indiqué qu’il est possible de donner plus que le montant fixé, misant sur le côté positif de la chose.

La Zakat est une aumône obligatoire à la fin de chaque mois de Ramadan, instituée par le Prophète, paix et salut sur Lui, afin de purifier les jeûneurs des propos malsains et obscènes et nourrir les plus démunis dans le but de se rapprocher davantage de Dieu.