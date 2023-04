Les villes de Casablanca, Marrakech et Tanger totalisent le plus grand nombre de fortunes au Maroc, révèle le rapport « World’s Wealthiest Cities 2023 », réalisé par Henley & Partners.

Ainsi, précise le rapport qui établit une classification des villes mondiales en fonction de trois catégories de richesses ( Fortunes à 1 M$+, Fortunes à 100 M$+ et Fortunes à 1MM $+), répertorie les trois villes marocaines dans les rangs de villes comptant plus de fortunes à plus d’un million de dollars, que les deux autres catégories.

Et d’ajouter que Casablanca, Marrakech et Tanger figurent dans la moyenne du potentiel de croissance des fortunes dans le monde.

Pour ce qui est du potentiel de croissance des fortunes, pour la période située entre 2012 et 2022, Marrakech vient en tête du classement marocain avec un taux de 55 %, suivi par Tanger (33 %) et Casablanca (28 %). La capitale économique compte toutefois le plus grand nombre de fortunes à plus d’un million de dollars, avec 2.800 millionnaires, suivie par Marrakech (900 millionnaires) et Tanger (700 millionnaires).

En ce qui concerne les fortunes à plus de 100 millions de dollars, Casablanca en totaliserait 14, Marrakech 8 et Tanger 3. Les fortunes à plus d’un milliard de dollars restent limitées, chacune des deux premières villes en comptant 2.

villes Potentiel de croissance Fortunes à 1 M$+ Fortunes à 100 M$+ Fortunes à 1MM $+ Casablanca 28 % 2800 14 2 Marrakech 55 % 900 8 2 Tanger 33 % 700 3 –

Le top 10 mondial est partagé par les États-Unis avec 3 villes (New York vient tête du classement), le Japon, le Royaume-Uni, la Chine, Hong Kong et l’Australie.

Le Top 5 africain est dominé par Johannesburg en Afrique du Sud, suivie par le Caire en Égypte, le Cap en Afrique du Sud, le Lagos au Nigéria et Nairobi au Kenya.