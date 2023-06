Le restaurant Akira Back Marrakech du M Avenue a été le théâtre d’une soirée d’inauguration sensationnelle pour célébrer l’ouverture tant attendue de Mayfair Watches, la boutique d’horlogerie de luxe qui redéfinit le style et l’élégance.

Les invités ont été accueillis dans une atmosphère empreinte de glamour et de convivialité. Parmi eux figuraient les célèbres joueurs de football Killian Mbappé, Ousmane Dembelé, Dayot Upamecano, Randal Kalomani, Edouardo Camavinga, Nordin et Sofyan Amrabat.

Aussi, acteurs et comédiens étaient présents tels que Camille Lellouche, Gérard Darmon, Michèle Laroque ou encore Paul Mirabel et Ahmed Sylla. Ensemble, ils ont ajouté une touche de glamour et de prestige à cette soirée mémorable.

Ce fut un événement spécial au cœur du M Avenue Marrakech, où la passion du sport et l’amour des montres d’exception se sont rencontrés. Cette soirée mémorable a offert aux invités un avant-goût de l’expérience unique que propose Mayfair Watches et aussi des sushis haut-vol et dégustations nippones de la carte unique du Akira Back Marrakech au M Avenue.