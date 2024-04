Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) au Maroc et Majal Berkane ont conclu un Mémorandum d’Entente (MoU) dans le but de transformer les environnements urbains vers la durabilité et l’intelligence.

S’appuyant sur le modèle éprouvé de Berkane, où Son Excellence le Gouverneur de Berkane, Mohamed Ali Habouha, dirige la transformation numérique de la province, cette initiative vise à créer des villes où l’infrastructure, les systèmes et les bâtiments collaborent pour favoriser la durabilité et la résilience.

L’objectif commun est de mettre en œuvre des initiatives de villes intelligentes initialement testées dans la province de Berkane et de les étendre à d’autres villes. La compétence de Majal Berkane dans des projets de villes intelligentes, tels que le jumeau numérique pour la planification urbaine intelligente, la gestion des déchets, les transports intelligents, l’efficacité énergétique, à l’aide de l’intelligence artificielle, de l’Internet des objets (IoT), des systèmes de cartographie mobile, des systèmes d’information géographique (SIG) et d’autres technologies avancées, est la pierre angulaire de cette collaboration, ouvrant la voie à des solutions innovantes aux défis territoriaux contemporains.

Alignée sur les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies, la collaboration entre le PNUD Maroc et Majal Berkane vise à créer des environnements urbains inclusifs et respectueux de l’environnement, favorisant un avenir meilleur pour toutes les parties prenantes.