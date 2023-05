Radisson Hotel Group a établi une feuille de route visant à positionner Al Hoceima comme l’une des principales destinations touristiques du Maroc, en mettant en évidence les atouts uniques de la région et l’engagement de la marque à fournir des services et des expériences de haut standing.

Des liens consolidés avec l’ONMT et les tour-opérateurs

Radisson Blu Resort Al Hoceima a concentré ses efforts sur les agences de voyages marocaines desservant les marchés français et allemands, et a œuvré à susciter l’intérêt des tour-opérateurs portugais et espagnols pour cette belle destination méditerranéenne. Grâce à ces initiatives en partenariat avec l’ONMT, des touristes de ces pays sont attendus à Al Hoceima entre juin et septembre. En outre, le groupe a invité des tour-opérateurs de marchés clés comme la France, l’Allemagne, le Benelux et les États-Unis pour préparer les saisons d’hiver et d’automne 2023/2024.

Une offre d’hébergement de premier choix

Radisson Blu Resort Al Hoceima a conclu un accord avec trois tour-opérateurs pour accueillir des groupes de touristes sur une durée de quatre mois en 2023, ce qui représente plus de 25 % de la capacité du resort qui représente plus de 60 % de la capacité litière de la ville en termes d’hôtels classés. Cette stratégie permettra d’étendre la saison estivale et d’accueillir plus de 250 touristes par jour de juin à septembre.

Intégration locale et durabilité

Radisson Blu Al Hoceima participe activement à la vie associative locale et place la durabilité au cœur de ses priorités. Le resort organise entre autres des journées de découverte pour les enfants en préscolaire en collaboration avec la Fondation Mohammed VI pour l’éducation et la formation, ainsi que des journées portes ouvertes pour soutenir les talents locaux en les formant et en leur permettre d’accéder à des opportunités d’emploi.

Partager la beauté d’Al Hoceima avec le monde

Radisson Blu Resort Al Hoceima a établi un programme de renforcement de la visibilité de la région à l’international. Grâce à plusieurs opérations “influence” réussies, le resort accueillera cet été des créateurs de contenus et des médias européens, notamment du Portugal et de la République Tchèque, optimisant ainsi le rayonnement de la région d’Al Hoceima à l’international. L’offre unique de la région fait également l’objet d’une promotion régulière dans des différentes éditions touristiques et initiatives marketing du Groupe à l’international.

« En travaillant main dans la main avec l’ONMT, les tour-opérateurs internationaux et autres acteurs professionnels du secteur touristique au Maroc, nous sommes convaincus que Al Hoceima deviendra l’une des principales destinations touristiques du Royaume rapidement. Nous sommes impatients d’accueillir encore plus de visiteurs dans notre établissement et de leur offrir une expérience inoubliable dans ce joyau du Maroc. » – Déclare Gonçalo Ramos, Directeur général du Radisson Blu Al Hoceima.