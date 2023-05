Les revenus générés par l’activité au royaume ont affiché une progression de 52 % à hauteur du premier trimestre de l’année en cours, selon les récentes données du baromètre de l’Organisation Mondiale du Tourisme (UNWTO).

Le rapport indique que le Maroc figure parmi les pays dont l’activité touristique a connu une reprise importante, après les retombés de la pandémie. Les arrivées touristiques du royaume ont ainsi progressé de 17 % à fin février 2023.

Le continent africain a affiché une reprise de 88 % de l’activité durant les 3 premiers mois de l’année en cours. En ce qui concerne la région de l’Afrique du Nord, celle-ci a enregistré une hausse de 4 % par rapport aux niveaux d’avant pandémie.

Selon les données du Département du Tourisme, relevant du Ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, le Maroc a connu l’affluence de 2,9 millions de touristes aux postes-frontière, soit 416.000 touristes supplémentaires et une progression de 17 % par rapport à la même période de 2019, année de référence.

Plusieurs marchés émetteurs majeurs portent cette croissance, notamment les marchés espagnol, britannique, italien et américain qui engrangent des croissances respectives de 45 %, 28 %, 9 % et 5 %.

Par ailleurs, la ministre de Tutelle, Fatim-Zahra Ammor, a indiqué le 16 mai, que les recettes touristiques se sont élevées à 25 milliards de dirhams à fin mars 2023, soit une hausse de 51 % par rapport à la même période en 2019. Cela témoigne de la force et des efforts déployés par le royaume pour le renforcement de son activité et de son offre touristique.