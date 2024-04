Depuis son lancement en septembre 2018, l’Initiative Al Moutmir, portée par l’UM6P et son Collège de l’Agriculture, s’est imposée comme un pilier du développement agricole au Maroc. Son objectif ? Proposer des solutions innovantes et adaptées aux besoins des agriculteurs, tout en favorisant la boucle d’innovation avec les différentes forces vives de la filière.

L’ambition d’Al Moutmir est claire: devenir le trait d’union entre l’écosystème de la recherche et de l’innovation et l’agriculteur, instaurant ainsi une relation pérenne et orientée vers le terrain. Avec une offre sur mesure couvrant toute la chaîne de valeur, de l’identification des besoins des sols à l’accompagnement des agriculteurs pour l’adoption de bonnes pratiques agricoles, Al Moutmir s’engage à répondre aux défis de l’agriculture marocaine.

L’initiative ne serait pas là où elle en est aujourd’hui sans la confiance des agriculteurs et le soutien de ses partenaires. Depuis son lancement, plus de 28.330 agriculteurs ont été directement accompagnés, et plus de 400.000 indirectement via les solutions digitales.

Dans le cadre de ses 5 ans d’existence, Al Moutmir a décidé d’élargir son offre, notamment à travers l’extension de son programme de semis direct et le renforcement de ses plateformes de démonstration. Avec plus de 100.000 hectares ciblés pour la campagne agricole 2023/2024, l’initiative vise à étendre son impact et à renforcer la résilience de l’agriculture face aux changements climatiques.

Parallèlement, Al Moutmir s’engage pour la qualité des engrais sur le marché local, avec la certification ISO 9001 obtenue pour la deuxième année consécutive par ses partenaires fabricants-distributeurs. De plus, le projet « Daman Samad », développé en partenariat avec la start-up SensThings, vise à assurer la traçabilité et l’authenticité des engrais NPK blend sur le marché.

Mais l’innovation ne s’arrête pas là. Avec le lancement de l’initiative « Al Moutmir Sustainable Mechanization », Al Moutmir vise à développer des prototypes d’équipements agricoles adaptés à l’agriculture en Afrique, favorisant ainsi le développement durable du secteur.

Enfin, Al Moutmir encourage le partage des meilleures pratiques agricoles à travers ses « Communautés de Pratique », des réseaux d’échange visant à capitaliser sur le savoir des communautés et à promouvoir une agriculture durable et résiliente.

La réussite d’Al Moutmir repose sur l’engagement de toutes les parties prenantes, mobilisées pour générer un impact positif malgré les défis de la filière. Avec une vision claire et une volonté d’innover, Al Moutmir s’impose comme un acteur majeur du développement agricole au Maroc.