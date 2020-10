Les autorités gabonaises viennent de découvrir et d’annuler 367,4 millions d’euros (241 milliards de FCFA) de fausse dette intérieure réclamée de manière frauduleuse par des PME.



Cette découverte a été faite par une Task Force multidisciplinaire sur la dette intérieure, mise en place par le président Ali Bongo Ondimba, lors de ses auditions qui consistaient à passer en revue et à vérifier la cohérence entre les créances de l’Etat et les prestations supposées, rapporte la presse locale.



Selon la Task force, plusieurs entreprises ont surfacturé leurs prestations ou produit des factures pour des prestations non réalisées, constatant qu’environ 90% des marchés mis en cause ont été passés de gré à gré, malgré les dispositions du code des marchés publics gabonais réglementant ce genre de procédé.



D’après la presse locale, plusieurs entreprises épinglées qui se trouvaient dans l’incapacité de justifier la nature de leurs créances, ont renoncé à cette action frauduleuse de recouvrement.



La fausse dette découverte (367,4 millions d’euros sur un total de 564,06 millions d’euros) représente environ 70% des réclamations des PME qui disaient avoir effectué des travaux pour le compte de l’État.