L’agence internationale de notation Moody’s a annoncé avoir abaissé les notes à long terme des émetteurs en devises et en monnaie locale de la Tunisie de B3 à Caa1 et maintenu la perspective négative.

Dans un communiqué, l’agence internationale de notation a également abaissé la note senior non sécurisée de la Banque centrale de Tunisie et la dette senior non sécurisée de B3 à Caa1 et maintenu la perspective négative. L’agence a expliqué que la baisse de la note est liée à la gouvernance affaiblie qui ne permet pas la mise en œuvre des réformes budgétaires et économiques.

Cette situation peut être constatée par l’incertitude persistante concernant les perspectives de réformes budgétaires et économiques structurelles, la crise constitutionnelle résultant du limogeage de chef du gouvernement Hichem Mechichi et du parlement, ainsi que l’instauration de l’état d’exception aggravée par l’absence de cour constitutionnelle, ajoute la même source. Elle fait état aussi de la perte d’accès aux marchés des capitaux internationaux qui amplifie les risques relatifs à la liquidité.