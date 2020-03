Conformément aux instructions royales pour assurer la disponibilité des produits et équipements médicaux pour faire faire face à la pandémie Covid-19, la société Lamatem a mis en place, sous l’impulsion du ministère de l’industrie, du Commerce et de l’Économie Verte et Numérique, un plan de production pour fournir l’État en produits textiles médicaux.

Les articles produits sont les combinaisons, les casaques, les charlottes et les surchaussures.

Les produits fabriqués sont conçus pour assurer la sécurité optimale des professionnels de santé et des patients. La société est dotée d’une infrastructure technologique de pointe pour assurer la conformité de ses produits aux normes internationales en la matière.

Pour rappel, l’unité industrielle de Lamatem à Berrechid a été inaugurée le 21 octobre 2019. Nécessitant un investissement de 109 millions de dirhams et générant 841 nouveaux emplois stables, elle s’inscrit dans le cadre de l’Ecosystème Textile à Usage Technique.