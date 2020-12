Le FC Barcelone retrouvera le Paris SG, vice-champion d’Europe, en huitièmes de finale de Ligue des champions en février, alors que l’Atlético Madrid affrontera les coéquipiers du Marocain Hakim Ziyech, Chelsea, selon le tirage effectué lundi à Nyon, en Suisse.

Quatre ans après avoir sombré 6-1 au Camp Nou en huitièmes de finale retour malgré un succès 4-0 à l’aller, le PSG aura l’occasion de prendre sa revanche pour les retrouvailles espérées entre Neymar, sorti blessé dimanche, et son ancien complice Lionel Messi.

Le Barça, actuel huitième de la Liga, connaît une reconstruction difficile, sur les ruines de la raclée historique reçue face au Bayern (8-2) en quarts de C1 en août dernier.

De son côté, l’Atlético Madrid croisera le fer avec Chelsea, dans le choc des huitièmes de finale de la prestigieuse compétition européenne.

L’autre club espagnol, le FC Séville, où évolue notamment les Marocains Yassine Bounou, Youssef En-Neseryi et Oussama Idrissi, défiera le Borussia Dortmund, alors que le Real Madrid sera opposé à la formation italienne de l’Atalanta Bergame.

Les huitièmes de finale se dérouleront les 16-17 et 23-24 février pour les matches aller et les 9-10 et 16-17 mars pour les matches retour.