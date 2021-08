Le FC Barcelone a annoncé, ce jeudi, que l’Argentin Lionel Messi ne prolongera pas son contrat avec le club catalan qui a expiré le 30 juin dernier.

« Malgré un accord entre Barcelone et Messi et avec l’intention claire des deux parties de signer un nouveau contrat aujourd’hui, il ne sera pas possible de l’officialiser en raison d’obstacles économiques et structurels », souligne FC Barcelone dans un communiqué.

Le quotidien « Marca » a évoqué ce jeudi un « revirement total » de la relation de Messi avec le club catalan suite à une rencontre entre les deux parties.

En dépit des efforts de Joan Laporta, président du Barça, pour renouveler le contrat de la star argentine, les contraintes économiques ont empêché Messi de poursuivre son aventure avec les Blaugrana.