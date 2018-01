Infomédiaire Maroc – Le Boston Consulting Group (BCG) annonce la nomination de Hamid Maher en tant que Partner et Managing Director au sein de son bureau de Casablanca. Hamid Maher a rejoint le BCG en 2010 et pilote les activités “Digital & Analytics” du Groupe pour le Maroc et l’ensemble de l’Afrique.

Ces dernières années, il a contribué à plusieurs projets de réformes au sein du secteur public, ainsi qu’au développement de champions nationaux et internationaux au Maroc et en Afrique. Hamid est diplômé de Supélec (2004) et de l’INSEAD (MBA 2009).

Leader mondial du conseil en stratégie, présent dans 50 pays, le BCG accélère le développement de ses bureaux Africains, en s’appuyant sur son hub Marocain au sein de la plateforme Casablanca Finance City (CFC).

Rédaction Infomédiaire