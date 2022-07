Le Boston Consulting Group (BCG) annonce la nomination de Zineb Sqalli au poste de Managing Director & Partner au sein du bureau de BCG à Casablanca.

Zineb Sqalli cumule plus de 15 années d’expérience dans les services financiers et biens de consommation, avec un focus sur les problématiques de stratégie, d’organisation et de digital. Elle dirige le Africa Center for Customer Insight, centre d’expertise du BCG pour la connaissance client.

Elle a rejoint le BCG en 2009 où elle a participé au lancement des activités du cabinet en Afrique avant d’exercer en Europe et au Moyen-Orient, et de rejoindre le bureau de Casablanca en 2014.

Zineb est également investie dans la practice ‘Social Impact’ du BCG. Elle supervise au niveau mondial le sujet ‘Women in Economic Develoment’, qui couvre l’accompagnement de clients publics et privés dans leurs stratégies d’inclusion et d’autonomisation économique des femmes.

Zineb rejoint ainsi une équipe composée de 9 autres Directeurs et Associés :

Lisa Ivers, directrice du bureau de Casablanca

Patrick Dupoux, dirigeant du système BCG Afrique

Hamid Maher, dirigeant du Hub Technologique

Othman Omary (Institutions Financières)

Amane Dannouni (Télécommunications et Digital)

Adham Abouzied (Énergie)

Anas Laabi (Transformation, Transaction)