Le ministère de l’Intérieur et le ministère de l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique informent l’ensemble des professionnels que dans le cadre de la continuité des services et de la disponibilité des produits de base au niveau national, il a été procédé à la définition d’une liste des activités commerciales et de services nécessaires qui doivent continuer à offrir leurs services et produits aux citoyens durant la période de l’urgence sanitaire.



Dans un communiqué conjoint, les deux ministères invitent tous les professionnels à s’impliquer et à se mobiliser afin d’assurer la continuité des services et l’approvisionnement du marché national.



Ci-après la liste:



— Activités commerciales:



– Les grandes et moyennes surfaces;



– les marchés de gros des légumes et fruits et marchés de gros de poisson et du poulet, – les magasins de vente en gros des denrées alimentaires, – les épiceries et alimentation générale, – les magasins de vente de légumes et fruits, – les magasins de vente de céréales, – les abattoirs, – les magasins de vente du poulet, – les magasins de vente des oeufs, – les magasins de vente de poisson, – les boulangeries et pâtisseries, – les magasins de vente d’olives et d’épices, – les magasins de vente de fruits secs, – les magasins de vente des détergents et papiers hygiéniques, – les pharmacies, – les parapharmacies,



– les magasins de vente d’équipements et matériels médicaux, – les sanitaires, – les magasins de vente de pièces de rechange, – les magasins de vente d’engrais, de pesticides, d’équipements agricoles et de fourrages. – – Services :



– Cliniques et cabinets médicaux



– Laboratoires des analyses médicales



– Locaux des métiers paramédicaux



– Locaux des professions libérales nécessaires



– Agences bancaires



– Agences d’assurance



– Agences commerciales des sociétés de distribution de l’eau et l’électricité



– Agences des sociétés de télécommunication



– Agences postales



– Bureaux de transfert et de facilité de paiement



– Stations de distribution des carburants



– Services de sécurité et d’hygiène



– Services du transport urbain, transport des voyageurs et les taxis



– Services de transport des marchandises et logistique



– Service de vente à distance et de livraison pour les aliments, les médicaments et les besoins de première nécessité



– Services ambulatoires, de transfert des patients et soins infirmiers



– Services de maintenance domestique (électricité et plomberie)



– Atelier de réparation des automobiles, des motos et des pneus



– Service de réparation du matériel agricole



– Service de maintenance du matériel industriel



– Services dédiés aux personnes aux besoins spécifiques



— Les sociétés, les usines et les unités de production et de stockage, en veillant à la sécurité de la main d’oeuvre



— Les activités agricoles et de pêche maritime, en veillant à la sécurité de la main d’oeuvre