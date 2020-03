La Fédération Interprofessionnelle Marocaine de production et d’exportation des fruits et légumes (FIFEL) rassure le consommateur marocain que l’approvisionnement des marchés en fruits et légumes se fait d’une manière régulière et suffisante et qu’aucune rupture n’est envisagée.

“La production maraîchère est abondante et toutes les dispositions sont prises afin d’assurer le bon déroulement de l’acheminement des fruits et légumes vers les marchés”, indique la fédération dans un communiqué.

“Malgré les coûts de production supplémentaires générés par cette période de confinement, les producteurs font preuve avant tout de patriotisme et s’engagent, comme à l’accoutumée, à honorer leurs engagements vis-à-vis du consommateur”, précise la FIFEL.

De même, la fédération a recommandé au consommateur d’éviter de faire des surstocks de fruits et légumes et de ne s’approvisionner que selon leurs besoins immédiats, tout en rassurant que l’offre en ces produits dépasse bien la demande.

Elle a rappelé, aussi, que l’exportation des fruits et légumes continue aussi bien par camions que par bateaux sans restriction, tout en prenant les précautions jugées indispensables à la situation actuelle de confinement.