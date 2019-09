Attijariwafa bank Europe a lancé avec Nadia Larguet, journaliste et productrice marocaine, un jeu de questions/réponses sur le Maroc « Maghribouna ».

Conscients de l’attachement particulier qu’éprouvent les marocains résidant à l’étranger envers leurs pays d’origine, ce jeu permet d’offrir à ces derniers un petit kit qui leur permet d’élargir encore plus leurs connaissances sur le Maroc. « Maghribouna », qui signifie « notre Maroc », c’est plus de 300 questions de culture générale, écrites par Messieurs Najib TADLI et Erwan ZAOUIA.

Le jeu s’adresse aux petits comme aux grands, pour jouer seul ou en famille, et permet de tester de façon ludique les connaissances de chacun sur divers thèmes dont le sport, le cinéma, la musique, l’histoire ou encore la géographie, le tout se trouvant dans une superbe trousse au design et aux motifs africains, signée par l’artiste Ahmed Hajoubi.

Attijariwafa bank Europe a eu l’honneur de collaborer avec Nadia Larguet sur ce projet culturel qui lui a permis de fortifier ses liens et sa proximité avec les marocains résidant à l’étranger.

Le jeu a déjà eu un réel succès auprès des petits et grands, ce qui ravie la conceptrice qui déclare : « Un grand merci à Attijariwafa bank qui a tout de suite aimé mon idée de jeu culturel. « Maghribouna » a pu voir le jour et les retours sont apparemment très positifs. Je suis très contente de notre partenariat. Vive la culture sous toutes ses formes ! ».